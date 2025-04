Auto sommersa in un canale a Orbetello, nessuno all'interno: accertamenti in corso

Un'auto è stata recuperata oggi in un canale a Orbetello. La macchina, completamente sommersa e priva di occupanti, è stata trovata la notte scorsa nel canale chiamato "Taglio di Ansedonia". Sul fatto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, allertati per verificare se qualcuno potesse essere all'interno dell'auto. Dopo l'ispezione è stato accertato che non era presente nessuno, così come nelle immediate vicinanze degli argini lungo il canale.

Questo pomeriggio, in collaborazione con i sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Firenze, la macchina è stata assicurata ad un cavo d'acciaio e recuperata tramite l'utilizzo dell'autogrù del comando di Grosseto.

Notizie correlate