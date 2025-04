Tutto il Castellani ricorda Drago e la piccola Greta: "Il tuo sorriso sempre nei nostri cuori"

L'Empoli oggi, nella partita contro il Venezia terminata 2-2, è sceso in campo con il lutto al braccio in ricordo della piccola Greta, tifosissima azzurra venuta a mancare nei giorni scorsi a soli 11 anni e di Giulio Drago, ex portiere azzurro e preparatore del settore giovanile del Club scomparso il 18 aprile. Anche il tecnico dell'Empoli Roberto D'Aversa ieri, in conferenza stampa alla vigilia della partita, ha voluto esprimere a nome suo e dello staff vicinanza alle famiglie.

Anche tutto il Castellani, come riportato da Empoli Channel, ha voluto ricordare la piccola tifosa e Drago con degli striscioni: "Per tutte le cose belle che ci hai insegnato, per la forza con cui hai lottato, per questi colori che hai sempre amato, il tuo sorriso non verrà dimenticato".

