Empoli piange Lidia Lamoglie, dipendente dell'Asl attiva nell'associazionismo: "Lascia un vuoto profondo"

Empoli piange la prematura scomparsa di Lidia Lamoglie, impiegata dell'Asl, venuta a mancare oggi domenica 20 aprile. Molto conosciuta in città e apprezzata per il suo impegno nell'associazionismo, è scomparsa a soli 51 anni a seguito di una rara malattia oncologica.

Originaria della Basilicata, Lamoglie aveva iniziato la sua carriera come segretaria presso il Dipartimento oncologico dell'ex Asl 11 di Empoli distinguendosi, come ricordato dalla collega Agnese Frullatori, per la sua disponibilità, competenza e straordinaria umanità. Con il tempo era diventata un punto di riferimento non solo per colleghi e operatori, ma anche per pazienti e famiglie, grazie alla sua empatia, al sorriso gentile e alla capacità di creare relazioni autentiche. Negli ultimi anni aveva lavorato nel settore convenzioni, ma il suo impegno era concentrato anche fuori dall'ambito lavorativo.

Lidia infatti si dedicava con passione ad attività di associazionismo e inclusione, in particolare per bambini e ragazzi neurodivergenti, contribuendo alla creazione di progetti concreti e partecipati sul territorio. "La sua scomparsa - si legge ancora nel ricordo - lascia un vuoto profondo tra tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla e che oggi si stringono con affetto al marito e alla figlia in questo momento di immensa tristezza". "Ci siamo conosciute 23 anni fa e subito ci siamo riconosciute come amiche/sorelle" racconta Frullatori. "Condividevamo pensieri e senso dell’umorismo con un nostro lessico familiare che è quanto di più prezioso mi resterà di lei. Le dicevo sempre: tu sei il mio ossimoro, piccola donna immensa!".

A testimoniare l'impegno nel sociale anche Abbracciami Aps, associazione empolese costituita da famiglie di bambini e ragazzi autistici, che tramite la propria pagina Facebook ha espresso il proprio cordoglio: "Se Abbracciami oggi ha una precisa visione che ne determina identità e azione, il merito è in gran parte tuo". E ancora "porta un pezzettino di noi ovunque andrai, noi porteremo un pezzettino di te ovunque andremo e ad ogni passo ci ricorderemo come mettere quel piede e quella gamba, con uno sguardo al domani, uno al presente e nel cuore il tuo affetto e i tuoi insegnamenti. Ti vogliamo tanto bene Lidia, ciò che ti ha portato via ha preso il tuo corpo ma nulla ha potuto sulla tua mente vivace, curiosa e creativa. La tua Luce continuerà a splendere perché l'hai accesa nelle menti e nei cuori di tutte noi".

La salma sarà esposta alle cappelle del commiato dell'Ospedale di Empoli fino a martedì 22 aprile alle 10,30; alle ore 11 dello stesso giorno si svolgeranno i funerali nella chiesa di Santa Maria a Ripa.

