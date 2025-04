Musei aperti e passeggiate nei borghi: qualche idea per Pasqua e Pasquetta in Toscana

Visite nei musei, passeggiate nei borghi, teatro in piazza. Di seguito ecco un elenco nell'Empolese Valdelsa, nel Cuoio e nel resto della Toscana di iniziative per trascorrere i giorni di Pasqua e Pasquetta, domenica 20 e lunedì 21 aprile.

Empolese Valdelsa e Cuoio

Vinci. Pasqua e Pasquetta tra curiosità e scoperta, per grandi e piccini: porte aperte al Museo Leonardiano con laboratori e visite guidate dedicate al Genio.

Certaldo. Nel borgo del Boccaccio festività pasquali all'insegna della cultura: sia domenica 20 che lunedì 21 visitabili con orario continuato 10-19, i musei comunali di Palazzo Pretorio e Casa Boccaccio e del Museo di Arte Sacra.

Cerreto Guidi. Visitabile in entrambi i giorni di festa la Villa medicea e il Museo storico della Caccia e del Territorio (8:30 – 17:30), nelle aperture straordinarie della Direzione regionale Musei nazionali Toscana. Per Pasquetta alle 15 visita guidata gratuita "La vocazione di una villa. L’arte della caccia piacer da gran signori".

Fucecchio. La Buca del Palio si prepara per la seconda sessione delle Corse di Primavera, in programma lunedì 21 aprile a partire dalle ore 10. Si rinnova, dunque, l'appuntamento per gli appassionati e, soprattutto, per i capitani delle dodici Contrade, che avranno l'opportunità di valutare i cavalli e i fantini più adatti in vista del 44° Palio che si correrà domenica 18 maggio.

San Miniato. Aperture straordinarie nei musei civici: sia a Pasqua che a Pasquetta visitabili la Rocca di Federico II, il Museo della Memoria e il Museo di Palazzo Comunale, con orario 10-18.

Ponte a Egola è il circuito della quarta edizione di Pasqualando, manifestazione dedicata al ciclismo che ha portato a San Miniato circa 5mila persone fra atleti e spettatori: quest'anno durante l'evento saranno raccolti fondi a favore della Fondazione Meyer.

Santa Maria a Monte. Mercatini, teatro all'aperto, spettacoli e giochi per grandi e piccini, artigianato, visite guidate nel borgo e mostre: questo e altro ancora in occasione di "Paniere in festa" per Pasquetta e il 22 aprile.

Teatro in piazza della Vittoria, alle 16.30 lunedì 21 e martedì 22 aprile a ingresso gratuito, con il Baule dei Sogni: per Pasquetta appuntamento con Cappuccetto Rosso di Enrico Spinelli con i burattini de I Pupi di Stac, il giorno dopo sarà la volta de Il Gatto senza Stivali per la regia di Sergio Manfio e Laura Fintina in una produzione de Gli Alcuni.

Castelfranco di Sotto. Anche nella mattina di Pasquetta, lunedì 21 aprile in piazza XX Settembre, appuntamento con il tradizionale mercato settimanale di Castelfranco di Sotto, con oltre 100 banchi ricchi di prodotti di ogni genere.

I musei aperti in Toscana

Firenze. Aperture speciali di primavera alle Gallerie degli Uffizi, anche per Pasqua e Pasquetta: Domenica 20 aperti tutti i musei delle Gallerie degli Uffizi (Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli), con tariffe e orari ordinari (8:15-18:30); Lunedì 21 aprile visitabili Galleria delle Statue e delle Pitture (eccetto il Corridoio Vasariano) e Giardino di Boboli con tariffe e orario ordinari, (8:15-18:30). Aperta la Galleria dell'Accademia per Pasqua e Pasquetta nei consueti orari, dalle 8.15 alle 18.50 (ultimo ingresso ore 18.20). Aperture di primavera ai Musei del Bargello: Museo Nazionale del Bargello dalle 8:15 alle 13:50, il lunedì dell’Angelo dalle 8:15 alle 18:50; le Cappelle Medicee manterranno l’orario ordinario di apertura per l’intera giornata, sia a Pasqua che a Pasquetta, dalle 8:15 alle 18:50; il Complesso di Orsanmichele a Pasqua è aperto dalle 8:30 alle 13:30 (la Chiesa chiude alle ore 12 per la celebrazione della Messa); il lunedì dell’Angelo dalle 8:30 alle 18:30.

Visitabili per tutte le vacanze pasquali i musei civici fiorentini e Palazzo Medici Riccardi dove, con MUS.E, sarà possibile partecipare a visite guidate e laboratori. A Palazzo Vecchio saranno fruibili le Visite a palazzo, con accesso esclusivo al Camerino di Bianca Cappello, i intramontabili Percorsi segreti, lo speciale percorso di living history Guidati da Giorgio Vasari (sabato e domenica mattina), le proposte per famiglie Vita di corte, Per fare una città ci vuole un fiore, Marzocco. Il leone di Firenze, Favola della tartaruga con la vela, oltre all’evento speciale legato alla tradizione fiorentina dello Scoppio del carro nel giorno di Pasqua: i bambini e le loro famiglie potranno infatti partecipare all’attività "Lo scoppio del carro. Lo spettacolo di luce della Pasqua fiorentina" (sabato 19 alle 11.45 e domenica 20 alle ore 15). In Palazzo Medici Riccardi previste le visite guidate alle bellezze del museo e alla nuova mostra Giovan Battista Foggini. Architetto e scultore granducale (domenica ore 15); per le famiglie con bambini la domenica alle 10.30 verrà proposto il laboratorio artistico legato alla mostra: Foggini, la pratica della scultura. Ancora, presso il Museo Novecento domenica pomeriggio visite al museo e attività per famiglie alle nuove mostre dedicate a Thomas J. Price e a Marion Baruch, oltre alla mostra corale Messaggere, lavoro site-specific di una nuova generazione di artiste. Infine, per le famiglie con bambini, il lunedì di Pasquetta alle ore 16.30 si terrà l’atelier d’arte Primavera Novecento. Per Pasqua in Santa Maria Novella si terranno le visite focus sul tema della Resurrezione alle ore 14 e 15.30. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Aperture e orari dei musei civici: per Pasqua domenica 20 Palazzo Vecchio ore 9-19, Torre d'Arnolfo ore 9-17, Museo Novecento ore 11-20, Complesso di Santa Maria Novella 13-17 (con ingresso gratuito in occasione della Pasqua). Lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, Palazzo Vecchio ore 9-19, Torre d'Arnolfo ore 9-17, Museo Novecento ore 11-20, Complesso di Santa Maria Novella ore 9:30-17:30, Museo Stefano Bardini ore 11-17, Cappella Brancacci e Fondazione Romano ore 10-17, Memoriale delle deportazioni ore 10-13 (prenotazioni 055 0541450 o info@musefirenze.it).

Nel resto della regione. In occasione di Pasqua e Pasquetta, domenica 20 e lunedì 21 aprile, e per i prossimi ponti di primavera, aperture straordinarie nella maggior parte dei luoghi della cultura statali della Direzione regionale Musei nazionali Toscana (dettagli su modalità di ingresso, visite guidate, itinerari e iniziative sul sito web). Di seguito riportiamo l'elenco dei luoghi visitabili:

FIRENZE

MAF Museo archeologico nazionale di Firenze

Via della Colonna, 38 – 50122 Firenze (FI)

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 8:30-14:00 (ultimo ingresso ore 13:15)

Museo di San Marco

Piazza San Marco, 3 50121 Firenze

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 8:30-13:50 (ultimo ingresso ore 13:20)

Cenacolo di Sant’Apollonia

Via XXVII Aprile 1, 50129 Firenze

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 8.30 – 14 (ultimo ingresso 13.50)

Cenacolo di Andrea del Sarto

Via di San Salvi, 16 – 50135 Firenze (FI)

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 8.30 – 14 (ultimo ingresso 13.50)

Chiostro dello Scalzo

via Cavour 69, 50123 Firenze

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 8.30 – 14 (ultimo ingresso 13.50)

Parco di Villa il Ventaglio

via Giovanni Aldini, 10/12 – 50131 Firenze (FI)

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 8:15 – 18:30

Giardino della Villa medicea di Castello

Via di Castello, 47 50141 Firenze

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 8:30-18:30 (ultimo ingresso alle 18)

Villa medicea della Petraia

Via della Petraia, 40 50141 Firenze

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio e 4 maggio: Giardino: ore 8.30 – 18.30 (ultimo ingresso 17:30)

Per la Villa ingresso esclusivamente alle ore 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 con visite accompagnate fino a un massimo di 25 persone (ingresso gratuito)

Villa medicea di Cerreto Guidi e Museo storico della Caccia e del Territorio

via Ponti Medicei, 7 – 50050 Cerreto Guidi (FI)

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio e 4 maggio 8:30 – 17:30

AREZZO

Basilica di San Francesco

piazza San Francesco – 52100 Arezzo (AR) prenotazione obbligatoria tranne la prima domenica del mese e il 25 aprile

Pasqua: 13-18 (ultimo ingresso 17:30)

Pasquetta: 9-19 (ultimo ingresso 18:30)

25 aprile: 9-19 (ultimo ingresso 18:30)

1° maggio: 9 – 19 (ultimo ingresso 18.30)

4 maggio: 13 – 18 (ultimo ingresso 17.30)

Museo Archeologico Nazionale “Gaio Cilnio Mecenate” e Anfiteatro romano

via Margaritone, 10 – 52100 Arezzo (AR)

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 9-19.30 (ultimo ingresso alle 18.30)

Museo di Casa Vasari

via XX settembre, 55 – 52100 Arezzo (AR)

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 8:30-13:30 (ultimo ingresso 12:30)

Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna

Via San Lorentino, 8 52100 Arezzo

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 8:30-13:30 (ultimo ingresso 12:30)

Castelfranco Piandiscò (AR) Abbazia di San Salvatore a Soffena

Via di Soffena, 2 – Castelfranco Piandiscò

Pasqua: 8:30-13:45

Pasquetta: 14:15 – 18.45

25 aprile: chiuso

1° maggio: 9.15 – 13.45

4 maggio: chiuso

Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere – Palazzo Taglieschi

piazza Mameli, s.n.c. – 52031 Anghiari (AR)

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 10.00 – 14.00 (ingresso ultimo turno di visita)

Cortona (AR) Area Archeologica del Sodo e Tomba di Camucia

Loc. Sodo di Cortona 52044 Cortona (AR)

Pasqua e Pasquetta: 10-14 e 16-19

25 aprile: 9:30-12_30

1° maggio: chiuso

4 maggio ore 10-14 e 16-19

GROSSETO

Area archeologica di Roselle

Via dei Ruderi s.n.c., Grosseto

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 8.15 – 18.45 (ultimo ingresso 18)

Area archeologica di Vetulonia (ingresso gratuito)

vie Case di Siena, s.n.c. – Castiglione della Pescaia

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 9:45 – 18:30 (ultimo ingresso 18)

Museo archeologico nazionale e area archeologica di Cosa

via delle Ginestre, s.n.c. – Orbetello

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 09:45 – 18:30 (ultimo ingresso 18:00)

LIVORNO

Museo archeologico nazionale di Castiglioncello

via del Museo, 8 – Castiglioncello (LI)

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 10.30-12.30.

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Palazzina dei Mulini

piazzale Napoleone, 1-3 – 57037 Portoferraio (LI)

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 9:00 – 13:30 (ultimo ingresso 13:00)

Museo nazionale delle residenze Napoleoniche Villa S. Martino

via di San Martino – 57037 Portoferraio (LI)

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 9:00 – 13:30 (ultimo ingresso 13:00)

LUCCA *** Attenzione orari in aggiornamento. Si consiglia di contattare i Musei per conferma ***

Museo nazionale di Villa Guinigi

via della Quarquonia s.n.c. – 55100 Lucca (LU)

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile 12-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00)

1° maggio, 4 maggio ore 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00)

Museo nazionale di Palazzo Mansi

via Galli Tassi, 43 – 55100 Lucca (LU)​

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile 12-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00)

1° maggio, 4 maggio ore 9-19.30 (ultimo ingresso ore 18.00)

PISA

Museo nazionale di San Matteo

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio 9:00 – 13:30 (ultimo ingresso 13:00). Possibilità di visite guidate a pagamento, prenotazione consigliata su whatsapp al numero +39 324 0018050

Domenica 4 maggio ore 11, concerto diffuso con visita guidata gratuita in alcune sale del Museo

Museo Nazionale di Palazzo Reale

Lungarno Pacinotti, 46 – Pisa

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio chiuso

4 maggio ingresso esclusivamente alle ore 9:00, 10:30 e 12:00. Possibilità di visite guidate a pagamento, prenotazione consigliata su whatsapp al numero +39 324 0018050

Museo nazionale della Certosa Monumentale di Calci prenotazione obbligatoria

via Roma, 79 – 56011 Calci (PI)

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, ingresso esclusivamente con visita accompagnata alle ore 9:00, 10:00, 11:30 e 12:30

1° e 4 maggio ingresso esclusivamente con visita a pagamento alle ore 9:30, 11:00 e 12:30, prenotazione obbligatoria su whatsapp al numero +39 324 0018050

Museo delle Navi Antiche di Pisa

Arsenali Medicei, Lungarno Ranieri Simonelli 16, Pisa

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 14-19:30 (ultimo ingresso ore 18:30). Possibilità di visite guidate a pagamento, prenotazione consigliata su whatsapp al numero +39 324 0018050

PISTOIA

Pistoia – Fortezza di Santa Barbara

Piazza della Resistenza 51100 – Pistoia

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, ore 8.30 -13.30

4 maggio: chiuso

Ex Chiesa del Tau prenotazione obbligatoria da concordare almeno 3 giorni prima

Corso Silvano Fedi 28, cap. 51100, Pistoia

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio ore 8.30 -13.30

4 maggio: chiuso

Oratorio di San Desiderio prenotazione obbligatoria da concordare almeno 3 giorni prima

Via Laudesi 53, cap. 51100, Pistoia

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio ore 8.30 -13.30

4 maggio: chiuso

Museo nazionale di Casa Giusti (ingresso gratuito)

viale Vincenzo Martini, 18 – 51015 Monsummano Terme (PT)

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio dalle ore 8.30 alle 13.30 e dalle ore 15.00 alle 17.30

PRATO

Villa Medicea di Poggio a Caiano e Museo della Natura Morta

Piazza de’ Medici, 14 – 59016 Poggio a Caiano (PO)

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio e 4 maggio

PARCO ore 8.15 – 17.00 (ultimo ingresso ore 16.30). Ingresso senza prenotazione.

VILLA e appartamenti monumentali. Prenotazione obbligatoria, ingresso ogni ora con visite accompagnate con partenza ogni ora dalle 8.30 alle 15.30. Non si effettua la visita delle ore 13.30.

Area archeologica di Comeana – Tumuli di Montefortini e Boschetti

via Montefortini, 1 – Carmignano

Pasqua, Pasquetta e 25 aprile: 9:30-12:30

1° maggio: chiuso

4 maggio 8.30-13.00 e 13.30-17.00

SIENA

Museo Nazionale Etrusco di Chiusi

via Porsenna, 93 – 53043 Chiusi (SI)

Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1° maggio, 4 maggio ore 8.30 – 13.50 (ultimo ingresso 13.20)