Resti umani trovati in un'auto nei boschi della Lunigiana

Resti umani sono stati rinvenuti nel pomeriggio di ieri all'interno di un'auto, trovata in fondo a un canalone nei boschi di Fosdinovo, in provincia di Massa Carrara. A scoprire i resti della persona sono stati due escursionisti, che stavano camminando nella zona boschiva isolata in Lunigiana, tra Ponzanello e Canepari. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Carrara. Per risalire all'identità del corpo trovato nell'auto sarà svolto l'esame del Dna. Tra le ipotesi al vaglio è che possa trattarsi di un uomo scomparso dieci anni fa da La Spezia.

