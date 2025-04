Sfuma il sogno Coppa Italia per la Codyeco: i Lupi cadono con Lecce 1-3

Codyeco Lupi S. Croce-Green Volley Galatone Lecce 1-3

Parziali: 16-25, 25-23, 22-25, 25-23.

Codyeco Lupi Santacroce: Mignano 3, Colli 21, Simoni 8, Da Prato 15, Pahor 4, Caproni 8, Bini (L). Civinini, Baldaccini, Matteini 1. N.e.: Maletaj, Camarri, Baldini, Attuoni. All. Pagliai.

Green Volley Galatone: Kindgard 5, Giuliani 18, Musardo 7, Miranda 22, Dal Monte 18, Miraglia 3, Barone (L). De Giorgi, De Col, Esposito, Garavaglia. N.e. Giglio, Muscatello, De Filippis. All. Licchelli.

Arbitri: Martini, Lobrace

È sfumato sul più bello, all’atto finale, il sogno della Codyeco di portare a casa la quarta Coppa Italia della propria storia (due di A2, una di B). I Lupi e la Green Volley Galatone hanno fatto tanta strada prima di sfidarsi nella finalissima disputata a Fasano, e la partita sicuramente non ha deluso, quanto a emozioni e rovesciamenti di fronte. All’altezza anche la cornice di pubblico, con tanta gente sugli spalti e una bella atmosfera di festa della pallavolo fra musica e volley. Notevole la partecipazione dei tifosi santacrocesi, coordinati dalla Curva Parenti: i supporters presenti si sono fatti vedere e sentire, nonostante i numeri e l’entusiasmo della tifoseria salentina

La prima parte del match, per la cronaca, è stata segnata dall’incredibile episodio della rottura di rete e palo: palo da sostituire, rete anche, ma l’organizzazione non aveva a disposizione il “cambio” e c’è voluta un’ora buona prima di venirne a capo e ricominciare a giocare, con disagi per i ragazzi in campo e slittamento di orario per la gara successiva (la finale di B1 femminile).

Superato l’impasse, la partita ha preso ritmo. La squadra avversaria è uscita meglio dai blocchi, battendo fortissimo e attaccando tutti i palloni con grande precisione e continuità. I ragazzi di Licchelli hanno mostrato grande solidità, anche a livello mentale. La Codyeco, dopo un primo sbandamento, ha reagito: i tre set successivi sono stati equilibrati e con il punteggio sempre in bilico. Galatone ha giocato meglio ed è sembrata “migliore”, come esperienza, atteggiamento e individualità, ma per questo è ancora più meritoria la prestazione dei biancorossi, che non si sono arresi e le hanno provate tutte, riuscendo a vincere il secondo set, a riportare il match in parità (1-1) e a giocarsi la Coppa fino all’ultimo pallone. Nel mezzo, un po’ di tutto, tra sviste arbitrali alla fine del quarto set e un po’ di eccessiva confusione anche a bordo campo.

Complimenti comunque ai giocatori, allo staff e alla società che ha ben organizzato la trasferta di tre giorni. Complimenti al nostro Leonardo Colli, capitano, premiato come miglior schiacciatore della manifestazione, e complimenti a tutti i ragazzi, anche a chi non è sceso in campo, per la professionalità e il senso di appartenenza dimostrato. Solo applausi per i tifosi arrivati fino in Puglia per gridare Forza Lupi. È stata una bella avventura in ogni caso. Ma adesso la testa deve tornare al campionato: mercoledì 23 aprile trasferta thrilling a Grosseto contro l’Invicta.

La cronaca della finale: Starting six. Codyeco: Mignano-Da Prato. Colli-Pahor, Simoni-Caproni, Bini libero. Green Volley risponde con Kindgard e Miranda in diagonale, Giuliani e Dalmonte in banda, Miraglia e Musardo centrali, Barone libero.

1set. Il set si apre con un doppio ace di Giuliani, ma risponde subito Simoni, due punti dal servizio 4-3. Grandi giocate di Colli per l’8-6. Reagisce subito la squadra avversaria e si riporta avanti, partita combattutissima in una cornice di pubblico esaltante. Sul più bello, però, cede la rete. Un’ora di interruzione e tanta paura di non riuscire a riprendere. In una manifestazione di questo tipo non dovrebbe succedere. Alla ripresa, meglio Galatone. Ace di Dalmonte e attacco vincente di Henry. Spezza il break Colli, ma i pugliesi sono in stato di grazia e mettono a terra tutto. Il time-out di Pagliai arriva sul 10-15. Un primo tempo di Simoni e un ace di Colli danno fiato ai Lupi, ma Green Volley è incontenibile. Servizi tirati forte e attaccanti in fiducia. Secondo discrezionale di Pagliai sul 14-20. Dentro Matteini, che mette a terra il 15-22. Miranda guadagna il set-point per Galatone. Dentro De Giorgi per il servizio, chiude a muro Kindgard.

2set. Si inizia con il muro di Da Prato. Galatone recupera subito con un ace di Giuliani. Lo schiacciatore è in stato di grazia e ne mette un altro per il 2-5. Una variazione di Mignano riporta la Codyeco a contatto, poi ci pensano Colli e Simoni a fermare Miranda. I Lupi mettono la testa avanti con Pahor. Un ace di Colli per il doppio vantaggio e time-out Galatone. Gran giocata di Mignano per la “pipe” del capitano, che replica subito dopo, 10-13. Prosegue il break biancorosso con Da Prato. Mura Mignano per il 16-13. Dalmonte guida la carica dei salentini che accorciano e poi pareggiano. Time-out Pagliai. Dentro Civinini in servizio. Da Prato firma il 18-17, ma il muro di Kindgard regala agli avversari una nuova parità. Matteini per Pahor sul 19-18 dopo un gran colpo di Colli da posto due. Super anche Giuliani, 19-19. Quando Dalmonte trova il 21-22, Pagliai chiama time-out. Sul 22-23 ci mette una bomba Colli. Il capitano replica con un diagonale nei tre metri. Green Volley in time-out. Al rientro muro di Colli su Dalmonte. 1-1.

3set. Pahor ferma Miranda ma Galatone comanda il set, 4-5. Tre aces di Dalmonte, +4. Time-out Pagliai. La Codyeco prova a ripartire dalla difesa, bravo Bini. Giuliani trascina i suoi e Green Volley difende il margine di vantaggio. Un errore di Miranda porta i Lupi a -2, e dopo il time-out di Licchelli la mette fuori anche Dal Monte. 12-13. Il muro di Miraglia rilancia i pugliesi, Colli stoppa la fuga con la “pipe”. Un muro di Mignano rilancia la Codyeco, ma Giuliani pianta l’ennesimo ace, 18-21. Time-out Pagliai. Galatone allunga, 19-24. Miranda sbaglia il servizio, dentro Matteini davanti per Pahor. Licchelli spende un tempo. Al rientro altro errore di Miranda in attacco, ma chiude Dalmonte.

4set. Da Prato inizia alla grande con due attacchi in parallela, 4-3. C’è equilibrio, Colli trova il +1. 9-8. Ancora il capitano per il doppio vantaggio. Time-out Licchelli. I Lupi provano a tenere il break ma Green Volley pesca il pareggio del 14-14. Caproni riporta S. Croce a +1 ma i pugliesi non cedono e con due punti di fila, il secondo un’astuzia di Dalmonte, si ripropongono sul 17-18. Pagliai usa il discrezionale. Al rientro Musardo sbarra la strada a Colli, 18-20. Liccheri usa De Giorgi per il servizio. Da Prato tiene in vita i suoi, 19-20, entra Matteini. Il servizio di Colli non va a buon fine. Ace di Miranda. I Lupi con la forza della disperazione tornano a -1, ultimo time-out per Green Volley. Un evidente errore arbitrale, la “pipe” di Colli giudicata fuori, porta gli avversari sul 22-24. Block out di Da Prato. Codyeco arriva sul 24-24 ma il secondo rileva un tocco del muro biancorosso sull’ultimo attacco di Giuliani: 23-25. Festa per i salentini, lacrime di delusione per la Codyeco.

Fonte: Ufficio stampa