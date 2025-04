Cadono dal soffitto due pannelli in vasca, atleta ferita in piscina a Firenze

Due pannelli sono dal soffitto nella vasca, colpendo un'atleta che non ha riportato gravi danni. I fatti sono avvenuti ala piscina Klab di Marignolle a Firenze sabato scorso, rendono noto Nidil e Slc Cgil Firenze.

"Non è la prima volta che cadono dei pannelli del soffitto nei locali della struttura - sottolinea in una nota il sindacato -, e per fortuna la persona che è stata colpita non ha riportato danni importanti. Come Nidil e Slc Cgil Firenze dobbiamo lanciare un allarme che è originato dalle molteplici segnalazioni che, in quest'ultimo periodo, abbiamo ricevuto sulle condizioni di salute e sicurezza che stanno vivendo le lavoratrici e i lavoratori che operano nella palestra. Seguiamo sindacalmente la Klab già da alcuni anni, ma stiamo notando un notevole peggioramento delle condizioni di lavoro legate alla salute e alla sicurezza di coloro che operano in palestra e in piscina".

Nidil e Slc spiegano di aver "chiesto più volte all'azienda di intervenire per risolvere almeno le questioni più urgenti in termini di sicurezza: prese della corrente scoperte e a contatto con l'acqua, pannelli del soffitto che cadono, areazione che non funziona creando disagi ai lavoratori e alle lavoratrici ma anche alla clientela. Siamo venuti a conoscenza del fatto che recentemente una lavoratrice ha preso la scossa proprio da una presa scoperta e vicina all'acqua, la cui pericolosità era stata più volte segnalata anche dai rappresentanti sindacali."

Fonte: Cgil Firenze - Ufficio Stampa