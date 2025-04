Emergenza frane, i provvedimenti di viabilità a Pietrasanta

A seguito dei movimenti franosi che hanno interessato diversi territori collinari di Pietrasanta nei giorni scorsi e delle verifiche tecniche effettuate successivamente, il Comando di polizia municipale ha disposto il divieto di transito per tutti i veicoli, salvo dove specificamente indicato, nei seguenti tratti viari: via Valdicastello (interno per località Selvatonda) da circa 40 metri a monte del civico 163; via Valdicastello (interno, che si stacca dalla viabilità principale presso l’acquedotto) da circa 20 metri a monte del civico 147; via Canal d’Oro, dopo circa 300 metri dall’intersezione con via Capezzano; via Monte di Ripa, dal civico 70 (piazzetta nei pressi dell’intersezione con via Colle Tondo); via Cerro Grosso, dal civico 49; via Vitoio, anche per i pedoni, da circa 30 metri a mare del numero civico 18, ad eccezione che per i veicoli di soccorso in servizio di emergenza.

Disposto anche il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli per una porzione dell’area di parcheggio lato sud del cimitero urbano, lungo via Sarzanese, individuato fra i siti di “stoccaggio” temporaneo per le tonnellate di detriti rimosse dai luoghi interessati dalle frane.

L’amministrazione comunale sottolinea che tali provvedimenti sono estremamente soggetti all’evoluzione delle condizioni ambientali, raccomanda di non recarsi assolutamente nelle zone colpite dalle frane o nelle loro vicinanze e, ai residenti, particolare prudenza e accortezza negli spostamenti attraverso i percorsi consentiti.

Si ricordano anche i numeri di contatto per emergenza: 112 (Vigili del Fuoco) e 0584 795400 (comando di polizia municipale di Pietrasanta).

