Preparativi in corso per la Piccola Fiera di Primavera al Parco Acquaria e in paese a Vinci

Domenica 21 Maggio ritorna la Piccola Fiera di Primavera dedicata alle tradizioni popolari con musica, fiabe, lavori manuali per festeggiare il ritorno della Primavera, con i colori, i sapori, i profumi della natura, nel poetico Parco Acquaria in Via Belvedere a Vinci gestito in maniera impeccabile da Fabrizio Ferrali e i suoi soci.

Si comincia subito con la prima novità: alle ore 10 una lezione di pratica yoga per prepararci al plenilunio “Luna dei fiori” con la maestra Katia Frese.

Alle ore 17 la fiaba sonora “Piccolo Klaus Grande Klaus” nella versione di Andersen, per grandi e piccini, con la partecipazione dall’attrice Katia Frese e dalle musiciste Alice Ulivi e Melania Minacci alla fisarmonica.

Al termine della fiaba realizzeremo insieme l’Albero del Maggio, antica tradizione popolare con danza e musica.

Alle ore 18.15 concerto della grande Lisetta Luchini, voce e chitarra, con Marta Marini al mandolino e Alessandro Moretti alla fisarmonica con lo spettacolo “Grillo bel grillo”. Uno spettacolo musicale, vivace e allegro di canzoni popolari toscane di ieri e di oggi con la chitarra, fisarmonica e mandolino come nelle migliori tradizioni popolari. Tanta allegria con stornelli, serenate, rispetti e macchiette alla toscana. Sostengono il tutto presentazioni, considerazioni, storie, e aneddoti di vera “vita popolare”.

Per tutto il pomeriggio dalle ore 15 al tramonto sarà possibile provare o semplicemente guardare i laboratori attivi aperti agli adulti accompagnati dai loro bambini con gli acquarelli di Lucilla Morosi, la realizzazione di fiori di stoffa con Ilaria Monaci, la manipolazione della creta madre naturale con Carolina Rugi e gli origami di carta a cura di Elisa Agrò con Gabriele e Leonardo.

All’interno del Parco potete trovare l’Angolo delle Merende a cura del Parco Acquaria.

Tutte le attività sono aperte a tutti con ingresso a offerta libera, solo la lezione di yoga prevede la prenotazione all’indirizzo email lavaligiablu14@libero.it

Inoltre a Vinci paese dalla mattina fino a tarda sera potete fermarvi per la Festa del Contadino organizzata dall’Associazione Vincincentro o partecipare alla camminata organizzata da Mangiaggiro.

Tutta la città di Vinci in festa Domenica 21 Maggio con le Associazioni La Valigia Blu, Vincincentro e Mangiaggiro per omaggiare la Primavera, la Natura, la gioia, l’allegria.

Per informazioni potete contattare lavaligiablu14@libero.it

Fonte: Ufficio Stampa

