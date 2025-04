Presidio in Mugello alla Metaplus per il rinnovo contrattuale

Nell'ambito delle 8 ore di sciopero proclamate nel mese di aprile da Fim Fiom e Uilm nazionali per chiedere la ripresa delle trattative per i rinnovi dei contratti nazionali metalmeccanici all'industria, domani martedì 22 aprile è previsto un presidio dei lavoratori Metalplus davanti a uno degli stabilimenti del Mugello in cui operano complessivamente 249 addetti.

I lavoratori della Metalplus, azienda specializzata nella lavorazione di accessori metallici per l'alta moda, non manifestano solo per le rivendicazioni nazionali quali aumento del salario, contrasto alla precarietà, riduzione degli orari ed estensione dei diritti a partire da quello di lavorare in sicurezza, ma vogliono esprimere la loro preoccupazione per la situazione aziendale.

L'azienda infatti risente della crisi del settore, ha attivo fino ad ottobre il Contratto di solidarietà e non ha ancora ultimato il pagamento della tredicesima mensilità del 2024.

Per queste ed altre ragioni la Rsu ha proclamato domani martedì 22 aprile 4 ore di sciopero dalle 8.00 alle 12.00 con presidio sui cancelli in via Enrico Mattei 2 (Scarperia e San Piero a Sieve, località Pianvallico).

Dalle ore 10 i delegati della Rsu Fim Cisl e Fiom Cgil saranno a disposizione per un incontro stampa

Fonte: Cgil Firenze - Ufficio Stampa