“Senza Cittadinanza non c’è Uguaglianza”, dibattito in vista dei referendum alla Fondazione I Care

Giovedì 24 aprile alle 21:00 presso la Fondazione I Care in via 1°Settembre con un incontro-dibattito dal il titolo “Senza Cittadinanza non c’è Uguaglianza”, si apre la campagna referendaria a Fucecchio per il voto del 8 e 9 giugno.

La riduzione da 10 a 5 anni del tempo di residenza legale necessario per poter fare richiesta della cittadinanza, così come avviene nel resto d’Europa, da parte degli stranieri che lavorano, studiano e pagano le tasse nel nostro Paese interessa più di due milioni di persone ed interessa soprattutto tutti quei ragazzi, figli di cittadini stranieri, che frequentano le scuole italiane senza avere gli stessi diritti dei loro compagni di classe; ne sono un esempio eclatante proprio le scuole di Fucecchio dove il 90% degli alunni classificati come stranieri sono nati in Italia o comunque vi vivono dalla più tenera età.

Invitati dal Comitato Fucecchiese per il Sì ai 5 Referendum, interverranno: Emma Donnini sindaca di Fucecchio, Rossano Rossi segr. Cgil Toscana, Senka Majda segr. Sinistra Italiana Empoli, Lorenzo Favilli Giovani Democratici Fucecchio, Mamadou Sall Associazione Senegal Toscana, Ebhaim Ali Giovani Musulmani Toscana, Anabely Canary presidente Associazione IPartecipate, Mauro Giani Associazione Popoli Uniti Fucecchio.

Fonte: Ufficio Stampa