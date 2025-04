Sospettato di furti in auto, denunciato 28enne livornese

I Carabinieri della Stazione di Livorno Porto hanno identificato e denunciato in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria, poiché gravemente indiziato di furto aggravato, un livornese 28enne, già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso di un servizio di pattuglia automontata, i militari della Stazione sono stati allertati dalla centrale operativa 112 NUE dopo che un cittadino aveva notato un ragazzo aggirarsi a piedi in zona via Verdi/borgo Cappuccini mentre, munito di una torcia, ispezionava l’interno di alcune auto posteggiate lungo la pubblica via, controllando se fossero o meno aperte e rovistando all’interno di almeno una di queste. I militari, ricevuta la segnalazione e una sommaria descrizione della persona in questione, hanno avviato immediatamente le indagini, avvalendosi anche dell’importante contributo fornito da alcune tracce video di telecamere di videosorveglianza delle aree di interesse che hanno consentito loro di individuare la direzione di fuga del soggetto.

In poco tempo i carabinieri sono riusciti ad individuarlo e intercettarlo nella zona di Porta a Mare, dove è stato fermato e perquisito. All’interno del suo zaino sono stati trovati alcuni oggetti, costituenti la refurtiva, che sono stati riconosciuti come propri dalla titolare dell’auto oggetto di furto ed alla stessa immediatamente restituiti. Ciò è bastato per far scattare a carico del 28enne, con precedenti anche specifici in materia di reati contro il patrimonio, la denuncia in stato di libertà per furto aggravato.