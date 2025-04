A fuoco due mezzi in un'area esterna di un'azienda a Empoli, a ridosso della Fi-Pi-Li

Due mezzi parcheggiati in un'area all'aperto di un'azienda hanno preso fuoco in via Aldo Moro a Empoli, a ridosso del percorso della Fi-Pi-Li, intorno alle 21.30 di questa sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Almeno uno dei mezzi è andato completamente distrutto. Si è alzata una colonna di fumo visibile a centinaia di metri di distanza. Non ci sarebbero feriti. Ancora da chiarire come si sia sviluppato l'incendio.

