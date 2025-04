Nuovo servizio Alia a Montespertoli per sfalci e potature

Il Comune di Montespertoli ha un nuovo servizio pensato per facilitare la vita dei cittadini e migliorare la qualità dell’ambiente. È già attivo il nuovo sistema on demand per la raccolta di sfalci e potature, completamente gratuito e su prenotazione con Alia Multiutility. Attraverso l’app Aliapp, gratuita, facile da usare e disponibile su App Store, Google Play e online, ogni cittadino può scegliere il giorno e la fascia oraria più comodi per il ritiro dei propri rifiuti verdi. Il servizio permette di seguire l’arrivo del mezzo in tempo reale, tramite notifica.

Il sistema è pensato per chi ha giardini, orti e spazi verdi e vuole gestire in modo semplice e sostenibile i propri scarti vegetali. Per usufruire del servizio è necessario utilizzare un contenitore (colore marrone) carrellato da 120 o 240 litri, dotato di adesivo identificativo. Chi non ne fosse ancora in possesso può richiederlo al call center di Alia.

Con l’introduzione di questo nuovo modello si compie un importante passo avanti verso una gestione più sostenibile dei rifiuti: si riduce l’impatto ambientale, si rendono più efficienti i percorsi di raccolta e si potenzia il funzionamento dell’impianto di biodigestione – come quello di Montespertoli – che trasforma i rifiuti verdi in biogas ed energia rinnovabile. Come hanno avuto modo di constatare molti cittadini durante gli ultimi open day, la separazione tra sfalci, potature e frazione umida da cucina è essenziale: permette infatti di rendere il processo di biodigestione più pulito, semplice ed efficace, migliorando la qualità del risultato finale e contribuendo concretamente a un’economia circolare. Per una fase iniziale, il nuovo servizio sarà affiancato ai sistemi tradizionali, in modo da accompagnare gradualmente tutti i cittadini al cambiamento.

Per attivare il servizio oltre all’utilizzo di Aliapp con lo smartphone, è sempre possibile anche attraverso il pc se già registrati all’area clienti del sito www.aliaserviziambientali.it, con le stesse credenziali. Chi non è ancora registrato, può farlo direttamente dall’app o dal sito. Gli utenti Tari troveranno il codice utenza necessario per la registrazione nella seconda pagina della bolletta.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa