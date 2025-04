Volontario instancabile della Misericordia: è scomparso Andrea Ponziani

"Sentiremo la tua mancanza". È una delle frasi che accompagnano il lutto che in queste ore stanno vivendo le comunità di Vinci e Cerreto Guidi, in special modo la frazione di Lazzeretto. Se ne è andato dopo una lunga malattia Andrea Ponziani, ex operaio e "volontario instancabile" della Misericordia di Vinci, come amici e conoscenti lo stanno ricordando in queste ore.

Ponziani è sempre stato attivo nel volontariato, anche nell'Avis, e aveva sposato da tempo la causa della Misericordia vinciana. Sposato, con due figli, era amante della caccia e dei cani. Il funerale sarà alle 10.30 di mercoledì 23 aprile alla chiesa di Lazzeretto.

Così lo ricorda la Misericordia di Vinci: "Con profonda tristezza vi comunico che il nostro caro confratello Andrea Ponziani è tornato alla Casa del Padre. Dopo una lunga malattia, che ha affrontato con coraggio e dignità, Andrea ci ha lasciati. È stato un volontario instancabile, che per molti anni ha servito la nostra Misericordia con dedizione, generosità e spirito fraterno. Il suo esempio resterà vivo nella memoria di tutti noi, e il suo ricordo continuerà ad accompagnare il nostro cammino. Uniti nella preghiera, affidiamo la sua anima alla misericordia di Dio."

Notizie correlate