Baionette e pugnali in casa, denunciato 60enne

I carabinieri di Castelnuovo di Garfagnana hanno denunciato un 60enne con l’accusa di detenzione abusiva di armi e munizioni. In una verifica domiciliare dei carabinieri quale è emerso che l’uomo aveva in casa, senza averne fatto denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza, ben 6 baionette e 13 pugnali con lama a doppio filo. Aveva pure munizioni per armi da sparo in numero superiore ai limiti consentiti dalla legge. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.

