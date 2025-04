Due cardinali dalla Toscana parteciperanno al Conclave per il nuovo Papa

Sono ancora ore di lutto nel mondo cattolico per la morte di Papa Francesco. In Vaticano dopo il funerale del Santo Padre si aprirà il Conclave e parteciperanno anche due personalità in arrivo dalla Toscana.

Tra i cardinali italiani ce ne sono due che hanno legami forti e importanti con la Toscana, vale a dire Giuseppe Betori e Augusto Paolo Lojudice.

Betori è cardinale e arcivescovo emerito di Firenze, ha lasciato la carica da qualche mese a padre Gambelli. Lojudice è arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Piena. Hanno superato gli ottanta anni e non parteciperanno i due toscani di nascita Lorenzo Baldisseri (originario di Barga) e Gualtiero Bassetti (fiorentino, arcivescovo emerito di Perugia).