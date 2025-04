Da San Miniato in Svezia, il 15enne Christian Fogli riceve la maglia dell'ex empolese Ekong

Christian Fogli ha quindici anni, vive a San Miniato e gioca a calcio a Santa Croce sull'Arno. Il ragazzo ha una nonna in Svezia e ne ha approfittato, quando è andato a trovarla, per andare a vedere Malmö-Sirius, campionato svedese di calcio. Nel Malmö gioca un ex empolese come Emmanuel Ekong, che ha fatto una gran sorpresa e un bel regalo al giovane sanminiatese.

Il padre di Christian Fogli ha scritto a Ekong prima della partita, l'ex calciatore azzurro si è reso disponibile e ha regalato la maglietta al ragazzo. Non prima però di averlo riconosciuto, e non farlo era quasi impossibile: in mezzo a ventiduemila persone, Christian Fogli era l'unico con un cartello scritto in italiano, "Da Empoli per te, Ekong la maglia?" e tanti cuori.

Nonostante qualche difficoltà nel trovarsi nella pancia dello stadio, il ragazzo e il calciatore si sono scambiati i saluti e Ekong ha regalato la sua maglia. "È stato molto simpatico e disponibile. Un gesto davvero di grande cortesia e disponibilità, non comuni, da parte del giovane campione svedese, un modo di avvicinare sempre più i giovani allo sport" dice il papà del quindicenne.

Ekong è andato a giocare in Svezia a gennaio dopo una prima parte di stagione all'Empoli condita da gol decisivi in Coppa Italia contro Fiorentina e Torino. In passato ha pure vinto lo Scudetto con l'Empoli Primavera e ha debuttato in A con gli azzurri. Adesso un bel gesto, per la gioia di Christian Fogli e della sua famiglia.

Notizie correlate