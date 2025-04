Conclusi i lavori in via Usciana a Castelfranco: domani la segnaletica e poi ritorna il doppio senso di marcia

I lavori lungo via Usciana sono terminati. La ditta ha completato l'opera di sostituzione degli scatolari del Fosso tombato e ha ripristinato il manto stradale, rimane da fare solo la segnaletica orizzontale. Proprio domattina a partire dalle 8 infatti la ditta comincerà a ripristinare la segnaletica orizzontale con le verniciature a terra, al netto di repentini peggioramenti meteorologici.

Durante le operazioni di ripristino della segnaletica l'incrocio sarà governato dagli agenti della polizia municipale che vigileranno e regoleranno il traffico. Si invita tutti gli automobilisti a prestare la massima attenzione. L'incrocio con viale Europa rimarrà governato dalla rotatoria, per il momento nella sua versione provvisoria. La strada, a seconda di come procederanno i lavori alla segnaletica orizzontale, potrebbe essere riaperta a doppio senso anche nella stessa giornata di domani 23 aprile.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa

