Due auto finiscono fuori strada dopo scontro sull'Aurelia ad Orbetello

Nel tardo pomeriggio, si è verificato un incidente stradale sulla Strada Statale Aurelia (SS1), al km 145 in direzione nord, nei pressi dello svincolo per Orbetello. Due autovetture, che procedevano nello stesso senso di marcia, si sono urtate per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale. A seguito dell’impatto, entrambe le auto sono uscite di strada.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Orbetello, che ha trovato le due occupanti già fuori dai veicoli. Si trattava di due donne, assistite dal personale sanitario del 118. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, entrambe sono state trasferite all’ospedale di Grosseto per ulteriori accertamenti, anche se le loro condizioni non sembrano gravi.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l’area circostante, per prevenire ulteriori rischi. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, la corsia di marcia è rimasta temporaneamente chiusa. Il traffico è stato deviato sulla corsia di sorpasso per garantire la circolazione in sicurezza.