Ecco 'Olos', la mostra personale di Massimo Barlettani a Forte dei Marmi

La Galleria Laura Tartarelli Contemporary Art di Forte dei Marmi presenta “OLOS”, mostra personale di Massimo Barlettani, a cura di Daniela Pronestì, che si terrà dal 26 aprile al 18 maggio 2025.

In questa nuova esposizione, Barlettani propone le sue più recenti opere, esito di una profonda riflessione sul senso della vita e sulla connessione tra gli esseri viventi. Al centro della sua ricerca è il fiore, simbolo universale di bellezza, fragilità e rinascita.

Nella pittura di Massimo Barlettani il fiore non è mai soltanto un fiore. È materia viva, simbolo ancestrale, frammento di un cosmo più grande e complesso. I suoi fiori, ingranditi, isolati, immersi in spazi sospesi e rarefatti, si impongono allo sguardo non come elementi decorativi, ma come manifestazioni spirituali, cariche di energia, sensualità e mistero.

Quella di Barlettani non è una semplice celebrazione della bellezza naturale, ma un atto poetico e filosofico, un’indagine sulla transitorietà dell’esistenza e sul legame invisibile che unisce ogni essere vivente. L’artista toscano trova nel fiore un emblema perfetto del nostro tempo: fragile, effimero, eppure capace di parlare con forza ai nostri sensi.

Il suo gesto pittorico, insieme preciso e vibrante, costruisce un dialogo tra figurazione e astrazione, dove ogni dettaglio è carico di tensione emotiva e ogni colore sembra respirare una propria luce interiore. La pittura di Barlettani evoca, interpreta, trasfigura. Ogni opera diventa così un campo di meditazione visiva dove lo spettatore è invitato a fermarsi, osservare, ascoltare.

“In un fiore c’è tutto – afferma l’artista – c’è la bellezza delle forme e dei colori, c’è la diffusione della vita attraverso l’impollinazione, c’è la fragilità e la caducità, c’è la rinascita del ciclo vitale, c’è la sensualità di una promessa. Il concetto di Olos (il tutto) esprime il mio desiderio di collegare le vibrazioni armoniche di tutti gli esseri viventi. Per me dipingere i fiori è un atto di fede e di speranza in un mondo che sembra aver perso ogni ritegno etico.”

Nel ciclo di lavori dedicati ai fiori, si coglie il senso di una ricerca che va ben oltre la superficie dell’immagine. Il concetto di Olos – il tutto – che l’artista stesso evoca, diventa chiave di lettura della sua poetica: un desiderio di fusione con la natura, un richiamo all’unità perduta tra uomo e mondo, tra visibile e invisibile. In questo senso, l’arte di Barlettani si offre come atto di resistenza e di speranza: un invito a ricucire lo strappo, a ritrovare – nel fiore – una promessa di rinascita.

Attraverso un linguaggio pittorico potente e lirico, Barlettani invita lo spettatore a riscoprire un senso di appartenenza a una dimensione armonica e condivisa, in cui l’arte diventa strumento di consapevolezza e speranza.

La mostra è a ingresso libero e sarà visitabile dal 26 aprile al 18 maggio 2025 presso la sede della galleria in: Via A. Ponchielli, 19 – Forte dei Marmi (LU).

Per info: info@lauratartarelli.com, 347 845 6750.

Fonte: Ufficio Stampa

