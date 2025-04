'Faccio musica anch'io': come sostenere il progetto de Il Contrappunto

Musica, formazione e inclusione. Sono gli elementi principali di “Faccio musica anch’io”, progetto promosso dall’associazione Il Contrappunto di Empoli: l’obiettivo è creare uno spazio polifunzionale che permetta lo svolgimento di attività musicali e progetti educativi rivolti anche a persone con disabilità. Il progetto rientra fra quelli sostenibili con l’Art Bonus, uno ‘strumento’ che consente un credito di imposta, pari al 65% dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Complessivamente le risorse necessarie ammontano a 80mila euro mentre le erogazioni ricevute a circa 30mila euro. La raccolta fondi è ancora aperta: per conoscere e sostenere l'intervento relativo all’associazione Il Contrappunto è possibile cliccare su questo link https://artbonus.gov.it/3053-associazione-il-contrappunto.html

L’INTERVENTO - Si intitola “Faccio musica anch’io” e ha come obiettivo la creazione di uno spazio, con docenti che insegnano musica a persone con disabilità, attraverso attività idonee. Uno spazio polifunzionale che permetta lo svolgimento di attività musicali e di progetti educativi che preveda al suo interno anche uno spazio magazzino per ospitare, dopo i relativi acquisti, materiali, costumi, strumenti e allestimenti necessari per la realizzazione di spettacoli musicali. Questo spazio polifunzionale ospiterà progetti per la diffusione e la promozione della cultura e dell’educazione musicale, in particolare con la costituzione di una scuola-accademia dell’opera lirica, rivolta a giovani musicisti, atta all’insegnamento della materia lirica e alla preparazione di produzioni drammaturgiche musicali.

COS’E’ L’ART BONUS - Ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., è stato introdotto un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il c.d. Art bonus, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura, come previsto dalla legge, potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta. I dettagli sono disponibili su artbonus.gov.it

Fonte: Il Contrappunto - Ufficio stampa