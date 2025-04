Famiglie al Museo, nuovo appuntamento a fine aprile

Ecco l’appuntamento mensile della rassegna Famiglie al Museo in veste primaverile. Dopo il primo incontro che si è tenuto lo scorso 23 marzo al Museo Civico di Paleontologia, la kermesse torna questa domenica 27 aprile 2025, alle 16.30.

Le attività in questa edizione ruotano attorno all'elemento 'sabbia' e sono pensate per famiglie con bambini da 6 a 11 anni. Al Museo del Vetro si terrà il laboratorio "Storie nella Sabbia": i partecipanti potranno scoprire come la sabbia si trasforma in vetro e dare vita a immagini e racconti affascinanti utilizzando le mani come pennelli e la sabbia come inedita 'tela'.

Come sempre gli appuntamenti sono su prenotazione che può essere effettuata contattando il numero telefonico 0571 757067, oppure inviando una mail a empolimusei@comune.empoli.fi.it

Il costo è di 15 euro a famiglia per ogni incontro oppure di 30 euro, sempre a famiglia, per l'intero carnet di iniziative.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa