Firenze ricorda Riccardo Torregiani: "Resistente, uomo di pace". Le iniziative

"Ringraziamo l'ufficio stampa di Palazzo Vecchio per aver permesso la conferenza stampa di oggi e le persone presenti. Invitiamo tutti i gruppi consiliari in particolare all'appuntamento del 29 aprile 2025 in Sala Firenze Capitale, dove potranno incontrarsi generazioni ed esperienze istituzionali diverse". Così Dmitrij Palagi (Sinistra Progetto Comune), in occasione della presentazione di sette eventi in questo 2025, in ricordo di Riccardo Torregiani.

"Riccardo Torregiani è stato un resistente, un antirazzista, un uomo di pace" ha aggiunto Manuela Giugni, per le realtà promotrici delle iniziative. "A dieci anni dalla sua morte le compagne e i compagni di Firenze ricordano il suo impegno più che quarantennale nella società civile, per la difesa dei diritti umani e per la promozione della pace e della solidarietà. Sempre vicino ai più deboli, ha lottato contro ogni forma di razzismo e ingiustizia.

È stato sindacalista nella Cisl (quella a sinistra di Pierre Carniti) e, nel tempo, Presidente del Cospe, Segretario della Lega dei diritti dei Popoli, Presidente della Casa dei Diritti Sociali (in Via Conciatori n.4 r). Ha fondato il Coordinamento Antirazzista Fiorentino e ha fatto parte tra i primi della Rete Antirazzista Nazionale. È stato membro dell’Associazione di Amicizia Italo-Palestinese di Firenze e del Circolo di Italia-Cuba che oggi porta il suo nome. Ha fatto parte di Rifondazione Comunista come dirigente, in Segreteria Provinciale e Regionale. Da promotore del Social Forum nazionale e fiorentino ha contribuito alla organizzazione della famosa marcia pacifista del novembre 2002 a cui parteciparono un milione di persone. In suo onore, nel maggio 2016 è stata fondata la Biblioteca Riccardo Torregiani a Firenze, che ha diffuso i valori per cui ha vissuto. E che è stata recentemente sfrattata con l’arrivo del nuovo Parroco nei locali di Via Palazzuolo 95, proprietà della Parrocchia di Santa Lucia. In Città ci sono tre targhe che lo ricordano: una situata su un cedro del libano in Piazza Batoni al Quartiere 4, una su una roccia posta vicino ad un simbolico Ginko Biloba (albero caro a Riccardo) nello spazio esterno della Comunità delle Piagge. Una era posta sulla porta della Biblioteca Riccardo Torregiani nella via multiculturale di Via Palazzuolo, al 95".

Questo il calendario 2025 presentato oggi:

- 22 aprile: conferenza stampa in Palazzo Vecchio per presentare il programma.

- 29 aprile, alle 17:00: iniziativa nella sala di Firenze Capitale in Palazzo Vecchio con i compagni e le compagne di strada di Riccardo Torregiani e interventi istituzionali.

- 6 maggio, ore 17:00, piazza San Giovanni: “tenda per la pace” contro il riarmo.

- 10 maggio, iniziativa centrale alla Comunità delle Piagge: “Riccardo Torregiani, Partigiano, Resistente, Uomo di Pace”.

- 29 agosto: nel giorno della morte di Riccardo Torregiani un momento con parole e video alla Casa del Popolo ARCI 25 Aprile;

- 2 novembre: all’interno dell’edizione 2025 di Canzoni contro la guerra.

- 13 dicembre: presidio in piazza Dalmazia, all’interno del ricordo della strage del 2011

Questo il programma della giornata del 10 maggio, presso la Comunità delle Piagge

- 15:30 inizio della giornata presso l’albero Ginko Biloba e la Roccia con Targa, con il saluto di Manuela Giugni

- 15:45 Cameo teatrale performativo, a cura del gruppo-teatrale C.O.R.P.I. condotto da Sabrina Tosi Cambini

- 16:00 Interventi di Don Alessandro Santoro, Salvatore Tassinari, Moreno Biagioni e Sandro Targetti

- 16: 45 Interventi di Carlo Cartocci (Rete Antirazzista) e Grazia Naletto (Lunaria)

- 17:20 Interventi di associazioni impegnate nella solidarietà al popolo palestinesi, Abed Daas e Bilal Murar (Comunità Palestinese), Demir Mustafà e Adem Bejzak (Comunità Rom) e Pap Diaw (per uno sguardo sull’Africa).

- 18:30 Canti e lettura di poesie scritte da Riccardo, a cura de Le Musiquorum, dirette da Maria Grazia Campus. A seguire interventi di Marco Fantechi (Ass. Italia Cuba, Circolo Riccardo Torregiani), Sandro Adinolfi e Gianna Giunti (Biblioteca Riccardo Torregiani), Sandra Carpi Lapi (Comitato Fermiamo La Guerra).

- 19:20 “Le parole di Cassandra, colei che sa, vede, presagisce”, di Christa Wolf: trascrizione dedicata a tutti i bambini e le bambine morti a causa della guerra. Omaggio alle e ai minori palestinesi, a cura di Manuela Giugni (Dmt APID®) e Le Dee Vulnerabili

- 20:00 cena a cura dell’Associazione di Amicizia Italo-Palestinese. A seguire video su Riccardo “Piccola Story, Alcuni passaggi del Movimento antirazzista, pacifista, internazionalista dal 1994 al 2014” di Rita Ceriotti, che sarà presente e che lo presenterà

- Nella giornata ci saranno anche letture dal libro “Riccardo Torregiani, antirazzista, resistente, uomo di pace”, di Manuela Giugni e Moreno Biagioni, a cura delle Dee Vulnerabili.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

