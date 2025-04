Fucecchio si scalda per la Fiera del Gusto

La Fiera del Gusto di Fucecchio scalda i motori. Come da tradizione, venerdì 25 aprile piazza Montanelli e le vie del centro faranno da cornice alla manifestazione promossa per il diciannovesimo anno dalla Pro Loco di Fucecchio, con il patrocinio del Comune di Fucecchio e dell’UNPLI Toscana.

A partire dalle ore 9, e per l’intera giornata, sarà presente un’esposizione di prodotti di tutti i generi alimentari di qualità, con particolare interesse per gli antichi sapori e le tradizioni culinarie, con possibilità di degustazioni di prodotti tipici artigianali locali. Presente, inoltre, un mercatino artigianale ed uno spazio dedicato a piante e fiori, oltre alla consueta apertura straordinaria dei negozi del Centro Commerciale Naturale.

Per il terzo anno consecutivo sarà inoltre organizzata una gara sulla preparazione dello zuccherino, dolce caratteristico di Fucecchio nel periodo di carnevale, alla quale tutti gli interessati potranno partecipare contattando la Pro Loco per prenotarsi e consegnare i dolci la mattina stessa. Nel pomeriggio, alle ore 17, in programma uno show cooking a cura dello Slow Food Condotta San Miniato.

Per informazioni è possibile contattare la Pro Loco al numero 0571 242717 o via mail all’indirizzo info@prolocofucecchio.it.

