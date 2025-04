Fugge dalla polizia, getta hashish a terra e colpisce gli agenti

Un 23enne è stato arrestato per spaccio a Viareggio. Il giovane ha provato a fuggire a un posto di controllo della polizia, ma è stato raggiunto e sorpreso con 60 grammi di hashish già diviso in piccole dosi.

I fatti sono avvenuti il 18 aprile alle 22.30 in piazza Dante quando il ragazzo è scappato all'alt mentre era in motorino. Ha svoltato in via Sant'Andrea in contromano ed è stato bloccato vicino a via Mazzini. Lì ha lasciato cadere la moto ed è fuggito a piedi dopo aver gettato tre palle bianche di carta.

I poliziotti sono riusciti a raggiungerlo e arrestarlo, nonostante i calci e pugni subiti. I tre involucri gettati a terra, recuperati dagli agenti, sono risultati hashish. La successiva perquisizione nell’abitazione ha consentito di trovare 16 involucri di hashish per un peso lordo di 61,2 gr, e 380 euro in contanti, possibile provento di attività di spaccio, che sono stati sequestrati.

Il ragazzo, residente a Viareggio, è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.