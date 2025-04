Furto di un portafogli al supermercato, denunciata una donna in Valdera

Ritenuta responsabile di un furto aggravato avvenuto all'interno di un supermercato, una donna è stata denunciata dai carabinieri di Palaia lo scorso 18 aprile. Questo l'epilogo delle indagini avviate in seguito alla denuncia presentata lo scorso 6 aprile da un anziano, che aveva riferito di aver subito il furto del portafogli il giorno precedente mentre si trovava all'interno del negozio a Capannoli. L'attività investigativa dei militari si è concentrata sull'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza del supermercato. E proprio dai filmati è stato possibile identificare come autrice del furto la donna, una 45enne extracomunitaria già nota alle forze dell'ordine, denunciata in stato di libertà per furto aggravato.

