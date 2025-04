Gattile di Pontetetto, conclusa la riqualificazione: “Un luogo rinnovato e accogliente”

Si è tenuta questa mattina (martedì 22 aprile) la presentazione ufficiale dei lavori svolti al Gattile di Pontetetto, al termine della riqualificazione che ha interessato la struttura. Un intervento importante, che consente oggi al gattile (che ospita circa 100 felini) di operare in condizioni completamente rinnovate e adeguate agli standard di accoglienza, cura e benessere degli animali.

Alla cerimonia erano presenti gli assessori Cristina Consani, Nicola Buchignani e Fabio Barsanti, il presidente della Commissione Lavori Pubblici Marco Santi Guerrieri e i consiglieri comunali che hanno seguito da vicino le varie fasi del progetto fin dalla sua presentazione.

L’amministrazione comunale ha stanziato 120mila euro per la realizzazione dei lavori, che sono stati progettati e realizzati in costante dialogo con le associazioni del territorio e con i membri dell’Osservatorio Affari Animali, contribuendo con osservazioni e suggerimenti preziosi.

L’intervento ha interessato sia il gattile che il canile municipale, con un insieme di opere che hanno restituito piena funzionalità e decoro alla struttura. È stato realizzato un ampliamento del fabbricato del gattile, dotandolo di un nuovo locale pluriuso con servizio igienico per operatori e volontari, oltre a un locale tecnico con nuova caldaia. La struttura preesistente è stata oggetto di manutenzioni straordinarie, compresi il rifacimento di tinteggiature interne ed esterne, la revisione degli infissi e il miglioramento generale degli spazi. Sono stati completamente adeguati gli impianti elettrico e di climatizzazione, con la realizzazione di un nuovo impianto per il riscaldamento e la produzione di acqua calda. È stato inoltre installato un impianto di videosorveglianza collegato al sistema comunale, sistemata l’area parcheggio e rinforzata la recinzione con dispositivi antiscavalcamento e pannelli per impedire il sottopassaggio. Nel settore dedicato alla pensione canina sono state create nuove aree di sgambatura e migliorato il raccordo tra le aree interne ed esterne. Infine, è stata effettuata una complessa manutenzione straordinaria della stazione di sollevamento a servizio del canile, insieme alla separazione degli impianti idrici ed elettrici per consentire l’installazione di nuovi contatori, e a un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas.

Grazie a questo intervento, portato avanti dalla dalla impresa Pardini Armando Costruzionie e coordinata dall’ingegnere Francesco Mauro, il Gattile di Pontetetto potrà rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze di accoglienza e gestione degli animali, rappresentando un punto di riferimento fondamentale per tutta la comunità.

“Restituiamo oggi alla città un luogo rinnovato, funzionale e accogliente – ha commentato l’assessora alle politiche animali Cristina Consani –. Questo intervento è il frutto di un lavoro corale e partecipato, che ha visto collaborare amministrazione, tecnici e associazioni del territorio in un dialogo costante. Non si tratta solo di una riqualificazione edilizia, ma di un vero investimento nella qualità della vita degli animali e delle persone che se ne prendono cura ogni giorno, con dedizione e spirito di servizio. Crediamo che il benessere animale sia un indice importante della civiltà di una comunità, e il nuovo gattile rappresenta un passo concreto in questa direzione”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio Stampa

