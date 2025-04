Giovane ferito in una lite in zona stazione a Pontedera, indagini in corso

Aggressione nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 aprile a Pontedera, nei pressi della stazione ferroviaria, dove un giovane di origine marocchina è stato ferito durante una lite. È successo intorno alle 3.30, come riferisce il quotidiano Il Tirreno che oggi riporta la notizia, orario nel quale è stato richiesto l’intervento dei soccorsi da parte di un connazionale. L’uomo, trovato dai soccorritori del 118 a terra in piazza Unità d’Italia ma cosciente, era ferito a un braccio e al torace. Accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Lotti sono state riscontrate due ferite d’arma da taglio. Dopo le prime cure è stato trattenuto in osservazione e, sempre come riportato, non sarebbe in pericolo di vita. Richiesto l’intervento dei carabinieri di Pontedera, giunti in pronto soccorso dopo la segnalazione della lite, il giovane non avrebbe saputo dare indicazioni sull’aggressore e sulle cause che hanno portato all’accoltellamento. Sul fatto accaduto in zona stazione, quartiere oggetto di controlli e azioni di prevenzione in contrasto anche a episodi di spaccio o liti, sono in corso nel massimo riserbo le indagini dei carabinieri.

