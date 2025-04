Il Consiglio Comunale di Borgo a Mozzano revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

Il 25 aprile, a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, si terrà un consiglio comunale per avviare la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. La seduta, programmata per le ore 21, avrà come primo punto 'Celebrazione degli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo e proposta di revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini - approvazione dell'ordine del giorno'.

Il sindaco Patrizio Andreuccetti ha spiegato che, come è avvenuto in altri Comuni, anche Borgo a Mozzano intende chiudere definitivamente un capitolo doloroso e sanguinoso della sua storia. "Sarà un gesto simbolico, ma per chi ha perso tutto, dalla vita alla libertà, è un messaggio che speriamo arrivi forte e chiaro", ha dichiarato il sindaco.

Nel corso della giornata odierna, al cippo di piazza Marconi, si sono tenute le celebrazioni per la Liberazione alla presenza di una delegazione dell'Esercito brasiliano, che ha contribuito alla lotta contro i nazifascisti lungo la Linea Gotica.

Alle 15 di venerdì 25, invece, si svolgerà la commemorazione ufficiale in piazza XX Settembre e al monumento dedicato al partigiano Pietro Pistis.

Il Museo della Memoria sarà aperto durante l'intera giornata (9-12 e 14-17), con visite guidate ai bunker della Linea Gotica. Inoltre, alle 7 del mattino, partirà dal centro sportivo di S. Michele di Corsagna la Marcia della Solidarietà.

