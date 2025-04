L'Use Rosa Scotti prova a chiudere il discorso quarti di finale

L’obiettivo è chiudere il conto. L’Use Rosa Scotti ci prova mercoledì sera alle 19.30 a Treviso dove, per gara due dei quarti di finale, affronta la Martina che, dopo il ko di sabato, non può più sbagliare. Sicuramente un vantaggio importante per le ragazze di coach Alessio Cioni ma, allo stesso tempo, niente che possa far dormire sonni tranquilli. Per entrare in semifinale, servirà un’altra gara perfetta o quasi.

“Abbiamo visto che è una serie tosta – attacca coach Alessio Cioni – buona la prima ma dobbiamo essere molto concentrate per affrontare gara due e chiudere la serie. Ancora una volta chiedo alle ragazze di mettere ognuna le proprie caratteristiche a disposizione della squadra perché a Treviso sarà ancora più difficile. Dovremo migliorare alcune situazioni di gara uno che non sono andate come volevamo e l’1-0 per noi sposta la pressione che ora è più sulle loro spalle che sulle nostre”. “Andiamo là a giocarcela – prosegue - e sappiamo che sarà molto difficile. Del resto, come avevo detto alla vigilia, quella di Matassini è un’ottima squadra e questo è pur sempre uno scontro fra la quarta e la quinta, quindi fra due squadre che sono molto vicine come valore. Sarà ancora una partita da approcciare bene e nella quale sarà importante non far calare mai l’intensità difensiva”.

Ad arbitrare la partita saranno Andretta di Udine e Spessot di Gradisca d’Isonzo.

