Montopoli, gli eventi per l'80esimo anniversario della Liberazione

Montopoli celebra l'80esimo anniversario della liberazione con una serie di appuntamenti in programma dal 23 al 27 aprile. Testimonianze, musica, letteratura e confronto saranno alla base di cinque giornate all’insegna del dialogo tra generazioni. Si comincia domani, il 23 aprile alle 21, quando la sala Rabai del museo di Montopoli ospiterà la tavola rotonda prevista all’interno del Festival lasciateci in Pace, e poi rinviata a causa del maltempo. Interverranno Luigi Bachini (Proloco Montopoli), Mario Spallino (Emergency italia), Andrea di Benedetto (polo tecnologico Navacchio), Eleonora della Mercede (Anpi Montopoli), Alice Pistolesi (Atlante delle guerre), Francesco Mugnari (Tra i binari) e Matteo Squicciarini (assessore Comune di San Miniato con delega alla Pace). Dall’antico concetto di pace testimoniato dal documento del 1329 che porta il nome della città si passerà al significato attuale di pace, affrontando gli scenari di guerra presenti oggi e le azioni che le associazioni coinvolte svolgono all’interno dei conflitti. Particolare attenzione sarà data alle nuove tecnologie come strumento per lo sviluppo sostenibile e la pace. Durante l’incontro sarà presente lo stand di Emergency Pisa per la campagna R1pud1a.

24 APRILE

Il giorno successivo, giovedì 24 aprile alle 18 nell’aula didattica nel bosco di Casteldelbosco si terrà un momento dedicato alla memoria e alle nuove generazioni. L’amministrazione comunale ha infatti invitato tutti i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto o che compieranno 18 anni nel corso del 2025. Saranno distribuite le copie della Costituzione italiana e saranno ascoltate le testimonianze degli studenti e delle studentesse che nel 2024 hanno partecipato al viaggio ai campi di sterminio organizzato dall’Aned. Saranno presenti Laura Geloni di Aned e Bernard Dika, portavoce del Presidente della Regione Toscana. A seguire ci sarà una merenda offerta dalla sezione soci Coop Valdarno Inferiore.

25 APRILE

La giornata del 25 aprile inizierà con la deposizione delle corone in onore ai caduti, una cerimonia che vedrà protagonisti i ragazzi e le ragazze dell’indirizzo musicale dell’istituto Galilei di Montopoli. L’appuntamento è alle 10 al sacrario dei caduti, chiesa di san Sebastiano a Montopoli. A seguire ci saranno gli interventi della sindaca Linda Vanni e della prof.ssa Orsetta Innocenti” (I.I.S. Santoni, Pisa) e la messa celebrata da don Udoji. Il 25 aprile prosegue nel pomeriggio alle 16 in piazza della Costituzione a San Romano con i balli della Trettempi Folk, per #lasciateci ballare, evento che faceva parte del festival dedicato alla pace #lasciatecinpace. A seguire aperitivo e proiezione di un film al circolo Arci di Torregiulia alle19.

26 APRILE

Sabato 26 aprile alle 11, al museo civico di Montopoli, spazio alla creatività dei bambini e delle bambine con le letture e i laboratori organizzati da Promocultura “Missione Libertà!Storie e attività per scoprire la Resistenza”, un modo per conoscere le storie di coraggio, amicizia e libertà. Una vera e propria “missione immaginaria”, con piccole sfide da superare e messaggi misteriosi da decifrare affinché anche i più piccoli possano custodire la memoria e farla vivere con la fantasia.

27 APRILE

Domenica 27 aprile alle 18 l’aula didattica del bosco di Montopoli si accenderà ancora per ospitare una tavola rotonda dedicata alle donne e all’antifascismo. Ospiti d’eccezione tre autrici che hanno scritto sul tema: Beatrice Salvioni, Orsola Severini e Letizia Fuochi.

