La piscina di Fucecchio e Santa Croce diventa integrativa

Anche la piscina Intercomunale di Fucecchio Santa Croce sull'Arno diventa integrativa.

"In questo fine settimana grazie al benestare dei Comuni e del gestore della piscina l'Aquatempra abbiamo istallato all'interno i cartelli della comunicazione alternativa aumentativa" affermano da Aquateam Nuoto Cuoio, società di nuoto della zona che sta riscuotendo tanti successi negli ultimi anni.

L'idea, spiegano, "è nata per rendere la piscina, luogo frequentato da molti ragazzi con problemi di comunicazione dei nostri corsi e non solo, un posto più comprensibile per loro".

Leggendo un articolo che parlava di comunicazione aumentativa alternativa nell'Emilia Romagna, dove molte attività e luoghi pubblici avevano aderito all'istallazione dei cartelli, fra cui una piscina, il presidente Gian Luca Drago si è messo in contatto con l'associazione che si occupava del progetto "Fare leggere tutti A.P.S." di Faenza richiedendo la possibilità di avere e poter utilizzare i loro cartelli.

"In questo modo credo abbiamo dato la possibilità di rendere i locali e gli spazi adatti a tutti, e comprensibili oltre tutto facendo diventare la piscina Intercomunale la prima in Toscana ad adottare questo strumento molto importante. Ringrazio i sindaci e gli assessori di riferimento che ci hanno dato la possibilità insieme al gestore della piscina la società Aquatempra,la responsabile della piscina EriKa Mancini che mi ha aiutato a mettere i cartelli, e un ringraziamento particolare all'associazione Fare Leggere Tutti A.P.S. per averci concesso gratuitamente il materiale" chiude Drago.

Notizie correlate