Psicologo on the road in camper torna a Figline e Incisa: 5 sedute gratuite per i residenti

Dopo il successo delle edizioni 2022/23 e 2024 , il camper dello 'Psicologo on the road' di Studio Psiche torna a Figline e Incisa Valdarno, Comune che per primo ha creduto nel progetto che punta a sensibilizzare al tema della salute mentale offrendo un sostegno psicologico professionale nei luoghi del territorio di maggiore affluenza: i mercati e le piazze.

Come negli anni passati, la terza edizione del progetto prevede 5 sedute gratuite a persona, finanziate dal Comune di Figline e Incisa Valdarno e dedicate ai suoi residenti, che potranno prenotare le loro consulenze ai seguenti contatti: 320 0978601 e 338 9561506.

Il servizio si svolge a bordo di un camper, che sosterà il martedì (durante il mercato) in orario 10-13 e il giovedì in orario 15-18 a Figline, all'ombra della torre di Palazzo Pretorio (in Vicolo libri); il venerdì (durante il mercato) in orario 10-13 a Incisa, in via Olimpia. In quelle stesse date e fasce orarie, per chi è sprovvisto di prenotazione sarà comunque possibile richiedere informazioni o fissare il proprio appuntamento negli slot disponibili.

Inoltre, il camper farà un'ulteriore tappa territoriale anche nel piazzale dell’Istituto Superiore 'Giorgio Vasari', per offrire consulenze gratuite (autorizzate dai genitori, per i minorenni) o sessioni di mindfulness anche ai suoi studenti, in date che di volta in volta saranno concordate con la dirigenza scolastica, per aiutarli a superare l'ansia da valutazione di fine anno o da esami.

Fonte: Comune Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampaa

