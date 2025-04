Regolamento e Piano comunale per le antenne, assemblea pubblica a Empoli

Giovedì 24 aprile 2025, alle 18, nel Convento degli Agostiniani (via dei Neri, 15), si terrà un’assemblea pubblica, promossa dal Comune di Empoli, in collaborazione con Polab srl, sul tema “Regolamento e del Piano comunale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile”.

L’iniziativa rientra nell’ambito di ‘Antenna trasparente’ e vedrà la partecipazione dell’assessora alla Transizione Ecologica e qualità della vita del Comune di Empoli per i saluti istituzionali a cui seguiranno gli interventi di Alfio Turco, amministratore unico di Polab srl e Matteo Citti, direttore tecnico di Polab srl.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate