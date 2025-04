Schiamazzi in processione e alla veglia, a Vecchiano cinque giovani disturbano i riti pasquali

In cinque si sono seduti agli ultimi posti della chiesa iniziando a disturbare i fedeli presenti durante la veglia pasquale, stesso copione il giorno precedente alla processione del venerdì Santo. È successo a Vecchiano, in provincia di Pisa, e a riportare la notizia è oggi Il Tirreno che riferisce di "cinque bulletti" che, senza alcun apparente motivo, hanno disturbato i riti pasquali. Tutto è iniziato venerdì con gli schiamazzi durante la processione per le strade del paese. Poi il blitz la notte successiva, sabato per la veglia nella chiesa di Sant’Alessandro: entrando uno avrebbe richiamato l’attenzione vero di sé con un "buonasera" di scherno poi, tutti vestiti con giubbotto nero, si sono seduti nelle ultime panche e a braccia conserte hanno iniziato a disturbare i fedeli. A quel punto don Renato Melani ha provato a richiamarli e a parlargli anche durante l’omelia, costretto infine a ricordare ai cinque che ciò che stavano facendo è un reato. Solo allora il rumore è cessato. Rammarico sull’episodio espresso dal sindaco Massimiliano Angori, che lo ha definito un atto "sciocco e assurdo" ricordando l’operato della chiesa di Vecchiano che "fa tanto per i ragazzi" e tutta la rete di volontariato sul territorio. Evidenziata la volontà di dare risposte e contrastare questi fenomeni, Angori ha aggiunto l’importanza di non abbandonare questi ragazzi.

