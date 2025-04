Scudo Verde, il PD risponde alle critiche: "Nessun ticket d’ingresso, si fa confusione senza senso"

"L’obiettivo di Firenze, gli altri Comuni Metropolitani e la Metrocittà è quella di attuare insieme una strategia unitaria che mira a migliorare la qualità dell’aria che si respira, a ridurre l’inquinamento acustico e a controllare i flussi di ingresso alla città dei bus turistici"

Nicola Armentano, capogruppo del PD nel Consiglio Metropolitano e la Consigliera Alessandra Innocenti del gruppo consiliare del PD, con delega al Pums – Piano Urbano Mobilità Sostenibile sottolineano in una nota come l’obiettivo di Firenze, gli altri Comuni Metropolitani e della Metrocittà è quelli di attuare insieme una strategia unitaria che mira a migliorare la qualità dell’aria che si respira, a ridurre l’inquinamento acustico e a controllare i flussi di ingresso alla città dei bus turistici.

Come spiegato durante il Consiglio metropolitano dedicato del 28 di marzo, il percorso intrapreso sullo 'Scudo Verde' tra Firenze, gli altri Comuni Metropolitani e la Metrocittà ha avuto l’obiettivo di attuare insieme una strategia unitaria che mira a migliorare la qualità dell’aria che si respira, a ridurre l’inquinamento acustico e a controllare i flussi di ingresso alla città dei bus turistici. La Sindaca ha incontrato tutti i Sindaci, di tutti i colori politici, con un lavoro scrupoloso e capillare di coinvolgimento dei territori.

È stato in quella sede condiviso un documento con tutti i Sindaci metropolitani, che già chiarisce le questioni sollevate nella mozione presentata dal gruppo 'Per il Cambiamento'. Ora, nel leggere la mozione, sembra che i quattro firmatari non fossero presenti all’ultimo consiglio, ma lo erano. È stato già detto che non c’è ticket di ingresso, come abbiamo sempre ribadito in tutte le comunicazioni. I benefici per i cittadini di Firenze, rispetto alle agevolazioni per l’acquisto di un’auto in sostituzione a quelle inquinanti ancora in circolazione, sono stati estesi anche ai cittadini metropolitani, il Comune di Firenze ha un bando aperto in tal senso, è sul sito e scade a fine giugno, con la preoccupazione di andare incontro a tutti i cittadini.

Ricordiamo che le vetture che sono controllate dallo Scudo Verde sono quelle già oggetto di divieto di circolazione da 18 anni, euro 0 e 1. Per il futuro i dati ci dicono che saranno sempre meno le auto ad euro 2-3 e 4. Dispiace che "dalla Destra arrivino proposte superate e dispiace che ai cittadini raccontino una storia diversa, facendo confusione senza senso".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Notizie correlate