Scuola del tifo, grande evento finale a Empoli

Tutto è pronto per l’atto conclusivo della “Scuola del tifo azzurro tifare per…e non contro…”, il progetto dell’Unione Clubs Azzurri, del quale anche l’Empoli F.C. è parte integrante, che ha coinvolto 20 istituti scolastici della zona per un totale di 1100 giovani, coinvolti in un virtuoso percorso di educazione al tifo. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti alle classi delle scuole primarie e alle maestre che hanno partecipato al progetto, si svolgerà Mercoledì 30 aprile 2025 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso il Palazzo delle Esposizioni di Empoli. Alla cerimonia parteciperanno la squadra con i tecnici e i dirigenti dell’Empoli F.C. che consegneranno agli alunni presenti un gadget. Alla bella mattinata interverranno le autorità del circondario e naturalmente il gruppo di lavoro della Scuola del tifo che guidato dal presidente dell’Unione Clubs Azzurri Athos Bagnoli, ha portato avanti con passione ed entusiasmo un progetto ormai conosciuto ed apprezzato anche fuori dai confini locali.

