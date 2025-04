Sicurezza a Empoli, Campinoti all’attacco: “Telecamere inutili se nessuno le guarda”

Dopo l’ennesimo atto di vandalismo registrato in zona stazione, il gruppo consiliare 'Empoli del Fare' ha depositato un’interrogazione per fare chiarezza sull'effettiva funzionalità del sistema di videosorveglianza in città. A renderlo noto è il capogruppo Simone Campinoti, che pone l’accento su un tema già al centro della campagna elettorale del Partito Democratico: le telecamere di sicurezza.

“Per trasparenza – dichiara Campinoti – abbiamo presentato un’interrogazione concisa ma essenziale per comprendere se il problema sia rappresentato dall’inefficacia dello strumento in sé oppure da un utilizzo esclusivamente propagandistico”. Da qui la richiesta formale al Comune di Empoli di rispondere a cinque quesiti puntuali:

Quante telecamere sono attualmente installate sul territorio comunale?

Quante di queste risultano effettivamente accese e funzionanti 24 ore su 24?

Quanti addetti sono preposti alla visione in diretta delle immagini?

Per quante ore giornaliere vengono monitorate le riprese, se inferiori a 24?

Campinoti esprime scetticismo sull’efficacia preventiva delle telecamere, definendole “poco utili se non presidiate durante il loro funzionamento” e “inutili come deterrente”, dato che – a suo dire – “la microcriminalità ormai si muove coperta da passamontagna o a volto scoperto, consapevole che nessuno interverrà”.

Il capogruppo di opposizione critica anche l’approccio dell’amministrazione alle segnalazioni dei cittadini sui social: “Fa sorridere leggere la risposta perentoria del Comune che invita semplicemente a chiamare il 112. Cittadini esasperati, con spirito collaborativo e rischiando in prima persona, riprendono le situazioni di pericolo e pubblicano i video sperando di aiutare qualcuno. Ma se davvero qualcuno guardasse le telecamere, dovrebbe essere l’operatore a chiamare direttamente le Forze dell’Ordine”.

L’interrogazione sarà discussa nelle prossime sedute consiliari. Campinoti ribadisce la necessità di una “percezione di sicurezza diversa da quella che i cittadini vivono ogni giorno” e chiede risposte concrete all’amministrazione.

