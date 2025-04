Sparatoria a Santa Maria a Monte, il padre è coinvolto nell'omicidio di Maurizio Gucci nel 1995

Fu l'esecutore materiale dell'omicidio di Maurizio Gucci a Milano nel 1995 l'uomo che ha tentato di uccidere il figlio a Santa Maria a Monte e che ha poi cercato di togliersi la vita ferendosi gravemente. È quanto si apprende da ambienti investigativi.

L'uomo, originario di Caltanissetta, si era trasferito da alcuni anni a Santa Maria a Monte, dove viveva da solo in affitto e per le festività di Pasqua era stato raggiunto dal figlio 37enne.

Il figlio non ha riportato ferite particolarmente gravi ed è attualmente ricoverato all'ospedale di Pontedera in attesa di un intervento chirurgico. Il padre, invece, è in fin di vita al Policlinico di Pisa.

