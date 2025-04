Sparatoria a Santa Maria a Monte, gravi padre e figlio

Santa Maria a Monte vive ore drammatiche. Padre e figlio sarebbero gravemente feriti in ospedale dopo una sparatoria. Non è chiaro come sia avvenuto il tutto ma per adesso pare che dopo una lite familiare siano stati esplosi colpi d'arma da fuoco, verosimilmente di fucile.

Un sessantenne e il figlio sono in gravi condizioni, portati in ospedale in codice rosso. Il padre è a Cisanello, a Pisa, mentre il figlio si trova al Lotti di Pontedera. Sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 (tra cui l'elisoccorso) e i carabinieri sul posto.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

