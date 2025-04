Torna anche quest’anno il Summer Camp Abc, che dal 16 giugno all’1 agosto propone sette settimane multisport riservate a tutti i bambini e le bambine nati/e tra il 2014 e il 2020.

ATTIVITA’ PROPOSTE e ORARI

Il camp si svolge dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 presso il palazzetto dello sport “Nedo Betti” e il parco urbano in viale Roosevelt. Vengono svolte attività ludiche e sportive, giochi d’acqua e a squadre ma anche laboratori artistici e manuali per rendere variegata e stimolante la proposta di intrattenimento. Inoltre, ogni settimana, sono previste un’uscita sul territorio e una giornata in piscina, con orario prolungato dalle ore 8 alle 16.

COSTI e DOCUMENTI

Il costo del camp è di 60 euro settimanali, comprensivi dell’ingresso in piscina, più 10 euro di iscrizione (valida per tutti i turni, comprende assicurazione e kit camp).

E’ necessario essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva non agonistica in corso di validità (per bambini/e che abbiano raggiunto il 6° anno solare di età).

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI

Per procedere con l’iscrizione è necessario compilare l’apposito form raggiungibile a questo link. Le iscrizioni sono aperte dal 22 aprile al 12 giugno: è possibile iscriversi ad uno o più turni e, durante le settimane del camp, sarà possibile rinnovare l’iscrizione o procedere con una nuova iscrizione entro il giovedì della settimana precedente a quella di interesse.

Per maggiori informazioni è possibile contattare le referenti ai numeri 339 2621841 (Nicol) e 347 9005611 (Alessandra).

Fonte: Abc - Ufficio stampa