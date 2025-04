Un bonsai e un uovo gigante per la pediatria: il dono della Giorgio Tesi Group al San Jacopo

Giacomo Galanda - Special Project Manager e Brand Ambassador di Giorgio Tesi Group - ha consegnato a nome dell’azienda e della famiglia Tesi, un uovo di Pasqua gigante e un bonsai di olivo prodotto da Franchi Bonsai al reparto pediatria dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia.

Erano presenti il direttore sanitario del presidio, dottoressa Lucilla Di Renzo, il direttore della Pediatria Rino Agostiniani, in rappresentanza della direzione infermieristica il dottor Marco Capacci e il personale del reparto.

"Siamo molto felici – queste le parole di Giacomo Galanda – di regalare, con questi nostri piccoli ma significativi doni, fatti veramente con il cuore, un bel sorriso ai piccoli ospiti del reparto di Pediatria del San Jacopo. Allo stesso tempo, vogliamo anche ringraziare tutti i medici e gli infermieri per il loro lavoro, che svolgono sempre con grande professionalità e umanità".

"Ringraziamo la Giorgio Tesi Group e la famiglia per questa bella sorpresa per i nostri bambini e per la continua vicinanza al nostro Ospedale, con tante iniziative, da parte di questa importante azienda", ha commentato la dottoressa Di Renzo.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa