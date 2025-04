Violazioni alla sicurezza sul lavoro in un cantiere a Pisa: denuncia, sospensione e multe per due aziende

Durante i controlli dei carabinieri nei cantieri edili, per la verifica del rispetto delle normative a tutela dei lavoratori, emerse gravi carenze in materia di sicurezza all'interno di un cantiere a Pisa. Sul posto dell'ispezione, mercoledì 17 aprile, i militari di Pisa Porta a Mare e del nucleo Ispettorato Lavoro, che hanno riscontrato irregolarità tali da far scattare la denuncia dei due amministratori unici delle società operanti nel cantiere.

In particolare il titolare di una delle due aziende è stato denunciato per la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza, Pos, documento fondamentale viene ricordato dai carabinieri, per la prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro. La violazione ha comportato di conseguenza l'immediata sospensione dell'attività imprenditoriale. L'amministratore dell'altra impresa è stato denunciato poiché i suoi operai sono stati trovati a lavorare su un ponteggio allestito in maniera non conforme, con una distanza eccessiva, superiore a 30 cm, dall'opera servita. Ulteriori criticità riscontrate nella mancata protezione di alcune aperture nei solai, prive di adeguati parapetti, esponendo i lavoratori a rischio caduta. Le violazioni accertate hanno comportato ammende per un totale di 3mila 700 euro e sanzioni amministrative per ulteriori 2mila 500 euro.