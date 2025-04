'1° Maggio nelle Cerbaie': una giornata tra storia, natura e buona cucina sulla Via Francigena

Un evento speciale in occasione della Festa dei Lavoratori. Un’iniziativa pensata per offrire un'esperienza immersiva nella natura e nella storia locale, particolarmente adatta a famiglie e accessibile per tutti, con attenzione all'economia e alla facilità di parcheggio.

L'evento si svolgerà il 1° Maggio a Castelfranco di Sotto, in località Galleno, e proporrà ai partecipanti di ripercorrere un suggestivo tratto storico della Via Francigena, situato tra Altopascio e Fucecchio, proprio nel cuore delle Cerbaie.

In vista del Giubileo 2025, la giornata offrirà l'opportunità di camminare sull’antico selciato medievale, testimone del millenario passaggio di pellegrini diretti a Roma. I partecipanti saranno guidati da una guida ambientale escursionistica esperta, che fornirà approfondimenti storici e naturalistici lungo il percorso.

Il programma della giornata prevede, oltre alla camminata mattutina, un momento conviviale con un "pranzo contadino" organizzato presso gli stand dell'Ente Carnevale dei Bambini di Orentano (Pi). Nel pomeriggio, l'esperienza nella natura continuerà con una passeggiata aggiuntiva nei boschi delle Cerbaie.

Attraverso questa iniziativa, organizzata in occasione della Festa dei Lavoratori, la Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto intende promuovere un messaggio di speranza, pace e valorizzazione del lavoro, connettendolo alla riscoperta del patrimonio storico e ambientale del territorio.

Dettagli dell'evento:

ore 09.30: Ritrovo dei partecipanti presso la Chiesa in località Galleno.

ore 10.00: Inizio del percorso mattutino sulla Via Francigena (circa 6 km).

ore 12.30: Pausa pranzo con "pranzo contadino" presso gli stand dell'Ente Carnevale dei Bambini a Orentano (Pi).

ore 15.00: Partenza per la passeggiata pomeridiana nei boschi delle Cerbaie (circa 7 km).

ore 17.30: Rientro stimato al punto di partenza.

Informazioni utili per la partecipazione:

Livello di difficoltà: Facile, il percorso è adatto a persone di tutte le età e capacità.

Consigli per l'attrezzatura: Si raccomanda l'uso di abbigliamento sportivo confortevole, scarpe adeguate per camminate su sterrato e di portare con sé acqua.

Quota di partecipazione: Il costo per l'intera giornata (inclusi guida e pranzo) è di 20 € a persona. La partecipazione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni.

Prenotazione obbligatoria e informazioni, ai numeri 340 3460859 oppure 388 8422470

La Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto invita tutti gli interessati a partecipare a questa giornata all'insegna della natura, della storia e della convivialità per celebrare insieme il 1° Maggio.

Fonte: Casa del Popolo ARCI A.P.S.

Notizie correlate