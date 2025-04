25 aprile, GD Empoli: "La destra strumentalizza la morte del Papa e chiede 'sobrietà'"

Dopo la morte di Papa Francesco e i conseguenti 5 giorni di lutto nazionale, il ministro Musumeci ha fatto un invito alla sobrietà per le manifestazioni del 25 aprile. Questa è la dichiarazione dei Giovani Democratici di Empoli:

Come ogni anno la destra post-fascista attacca il 25 aprile, quella che dovrebbe essere la festa di tutti gli italiani diventa tutte le volte oggetto di mistificazioni e tentativi sgangherati di sabotaggio. Quest’anno tuttavia si sono superati perché hanno provato a strumentalizzare la morte di Papa Francesco per chiedere “sobrietà” nei festeggiamenti.



Intanto registriamo l’ipocrisia dei tre partiti di governo i quali, attraverso continue dichiarazioni di vari esponenti, hanno sempre attaccato il Pontefice per le sue posizioni sull’immigrazione e sui diritti civili. “Il mio Papa è Benedetto” era lo slogan del vice-premier Salvini.



Non sappiamo cosa si immaginano, visto che non li abbiamo mai visti alle cerimonie per la festa della liberazione (a proposito di sobrietà), forse pensano che ci sia un pericolosissimo rave party! Ma li vogliamo rassicurare: per il 25 aprile ci sono commemorazioni istituzionali, pranzi e momenti di convivialità.

Si canta ‘Bella ciao’ e si balla, forse dopo 80 anni sarebbe arrivato il momento di dichiararci tutti antifascisti, di dire che c’era una parte giusta e una sbagliata, di affermare che la resistenza ci ha regalato, con grossi sacrifici, la cosa più bella che abbiamo: la libertà.



Purtroppo questo non avverrà nemmeno quest’anno, ma noi antifascisti abbiamo il fiato lungo e molta pazienza. Aspetteremo, ma nel frattempo... festeggiamo!!



Viva il 25 aprile!

