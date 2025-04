A Fucecchio una cerimonia con i giovani per celebrare la Liberazione

Sarà un 25 aprile all'insegna dei giovani quello che celebrerà l'80° anniversario della Liberazione. A partire dalle ore 10:30 in programma una cerimonia presso il monumento ai caduti in piazza XX Settembre alla presenza della sindaca Emma Donnini e dell’assessore alla memoria Alberto Cafaro, durante la quale interverranno i ragazzi e le ragazze dell’associazione Fucecchioèlibera e i rappresentanti di ANPI Fucecchio. A seguire in programma la presentazione del libro di Graziano Bellini "Due libertà", edizioni dell'Erba.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa