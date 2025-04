Bus contro un muro, conducente rimane incastrato: liberato dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, sono intervenuti alle ore 11:15 nel comune di Greve in Chianti sulla SR 222 Via Chiantigiana nei pressi della Fattoria Giobbole, in seguito ad un incidente stradale dove un bus è andato ad urtare un muro ed il conducente, unica persona all’interno del bus, è rimasto bloccato con le gambe. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto a liberare il conducente e consegnarlo al personale santario.

Sul posto polizia locale per la gestione della circolazione.

