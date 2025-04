Colpiscono minorenne alla testa e si fanno consegnare la felpa, arrestati due giovani

La sera del 21 aprile, i carabinieri della Stazione di San Giovanni alla Vena hanno arrestato due giovani, di 22 e 18 anni, colti in flagranza di reato per rapina ai danni di un minorenne.

L'intervento è scattato dopo la segnalazione del padre della giovane vittima: il ragazzo aveva raccontato che, mentre si trovava in piazza della Repubblica a Vicopisano, era stato avvicinato dai due che, minacciandolo, lo avevano costretto a consegnare la felpa di marca che indossava. Non contenti, lo avevano anche colpito alla testa e lo avevano intimorito, ordinandogli di non raccontare nulla a nessuno.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dal minore, i Carabinieri – già in servizio di pattugliamento nella zona – sono riusciti a rintracciare i due presunti responsabili nel centro del paese in tempi rapidissimi. Una volta fermati, sono stati arrestati e condotti nel carcere Don Bosco di Pisa, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, che coordina le indagini in corso.

L’episodio, particolarmente grave per la violenza e l’intimidazione esercitate su un minore, ha portato all’immediata apertura di un procedimento giudiziario a carico dei due giovani.