Cooperazione internazionale, bando Ue finanzia progetto della Regione con 1,3 milioni

“Questo finanziamento rappresenta un importante risultato per l'attività di cooperazione internazionale della Regione Toscana, per il quale ringrazio la nostra struttura e tutti i partner”. Così l’assessora regionale alla cooperazione internazionale Serena Spinelli, commenta il finanziamento di circa 1,3 milioni di euro del progetto Jadeite “Just and Green Transition through Participatory Governance”, presentato dalla Regione Toscana sul primo bando del programma Interreg Next Med, che nasce per stimolare la cooperazione in 15 Paesi del Mediterraneo.

L'obiettivo generale del progetto Jadeite è migliorare il benessere socio-ambientale nell'area del programma Next Med, e in particolare nell’ambito di quattro paesi, coinvolti come partner nel progetto e cioè Libano, Giordania, Tunisia e Palestina. Jadeite lavorerà infatti per politiche e servizi pubblici efficaci e di impatto che supportino una giusta transizione verde, muovendo da meccanismi di partecipazione che coinvolgeranno le parti interessate e i cittadini della comunità coinvolte.

Un partenariato ricco e articolato si farà carico della realizzazione delle molteplici attività in loco: oltre alla Regione Toscana, in veste di capofila, saranno infatti partner del progetto Oxfam Italia, il comune di Tulkarem in Palestina, l’associazione Johud in Giordania, l’Unione delle municipalità di Jezzine in Libano, e l’Association l'Université et l'Environnement in Tunisia.

“Questo progetto – sottolinea Serena Spinelli - consente di intervenire in alcune delle aree dove la nostra cooperazione è sempre stata presente, con un’azione stimolante e incisiva nell’ambito della governance dei servizi pubblici e della transizione ecologica. E’ un progetto che è stato giustamente valorizzato nell’ambito del bando tanto che risulta tra i 60 selezionati, rispetto alle 630 domande presentate. Esso costituisce, più in generale, un prezioso viatico per l’attività di cooperazione internazionale nell'area mediterranea, nel quadro delle priorità geografiche e tematiche che abbiamo delineato nel documento di orientamento approvato nel 2022".

Le attività di Jadeite, che prenderanno avvio nel 2025, includono una fase di analisi e consolidamento degli strumenti partecipativi in essere e delle componenti chiave della transizione verde nei territori di riferimento, azioni pilota nazionali e transnazionali che animeranno la cooperazione tra territori del Mediterraneo.

Fonte: Regione Toscana

